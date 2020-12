Roma-Torino, le reazioni all'arbitraggio di Abisso sui social. Dal "2" in pagella di Tuttosport al "calcio è finito"

Molte le voci che si sono sollevate, via social, durante e dopo la sfida tra Roma e Torino, terminata 3-1 e per alcuni condizionata, per usare un eufemismo, dall'arbitraggio di Abisso. Si contesta l'espulsione di Singo, arrivata per doppio giallo dopo un quarto d'ora, un presunto fallo di Mancini su Belotti in occasione dell'azione che poi porterà all'1-0 di Mkhitaryan, fino, persino (!), al rigore concesso, con chiarimenti dalla Var trasmessi in tv, per il contatto tra Dzeko e Bremer.

Tuttosport, giornale di Torino, titola questa mattina con "Toro nell'Abisso. Ma che scandalo!". E rifila un 2 in pagella al direttore di gara. Con questa motivazione:

Roma-Torino 3-1, la pagella dell'arbitro. Voto condiviso con Di Bello che è al Var (un anno fa in Roma-Toro le parti erano invertite: Abisso al Var e Di Bello arbitro): assurdo il secondo giallo su Singo, incomprensibile il gol convalidato a Mkhitaryan nonostante l’azione fosse stata viziata da un palese fallo di Mancini su Belotti. Due decisioni folli che determinano il risultato. Sorvolando sul dubbio che il fallo di Bremer su Dzeko in occasione del rigore del 2-0 sia avvenuto fuori area.

Il giornalista Massimo Caputi, su Twitter, commenta così la gara appena terminato il match: "Partita condizionata dall'espulsione di Singo, con Abisso che sbaglia e di molto nel dare il secondo giallo. La Roma con la gara in discesa va sul 3-0 e si adagia, subendo il generoso ritorno del Torino a cui è andato tutto storto. Giallorossi al 3 posto".

Partita condizionata dall'espulsione di Singo, con Abisso che sbaglia e di molto nel dare il secondo giallo. La #Roma con la gara in discesa va sul 3-0 e si adagia, subendo il generoso ritorno del #Torino a cui è andato tutto storto. Giallorossi al 3 posto #RomaTorino — Massimo Caputi (@MassimoCaputi) December 17, 2020

Questo il giudizio di Fabrizio Biasin sempre sul social dei cinguettii: "L'arbitro di Roma-Torino ha cacciato Singo dopo un quarto d'ora con un secondo giallo francamente esagerato. Il Torino è una squadra in estrema difficoltà, ma questo non significa che ci si possa accanire".

L'arbitro di #RomaTorino ha cacciato #Singo dopo un quarto d'ora con un secondo giallo francamente esagerato. Il #Torino è una squadra in estrema difficoltà, ma questo non significa che ci si possa accanire. — Fabrizio Biasin (@FBiasin) December 17, 2020

Questo il pensiero del giornalista Paolo Ziliani, che sui social si mostra anche lui contrario alle scelte del direttore di gara siciliano: "Ancora Abisso. Dopo i misfatti di quel Fiorentina-Inter da ritiro del patentino, più che da "fermo" di un mese. E ieri Doveri. E sempre incapacità, inettitudine, sudditanza (sic). E il disamore della gente. I talenti di Nicchi e Rizzoli".

I talenti di #Nicchi e #Rizzoli.#RomaTorino — Paolo Ziliani (@ZZiliani) December 17, 2020

Decisamente duro il commento di Maurizio Pistocchi, ex moviolista Mediaset, che su Twitter non usa mezze misure: "Rom-Tor 2:0 Indecente la doppia ammonizione a Singo dopo 14’ per un normale fallo di gioco, vergognoso il rigore per un contatto inesistente Dzeko / Bremer. Abisso concede il rigore, il Var Di Bello non lo chiama alla on-field review. il calcio è finito. Rispetto per il Toro".