Instagram, Zaniolo ringrazia il videogioco calcistico PES per averlo messo in copertina (FOTO)

Non c'è solo la Roma che domani scenderà nuovamente in campo a Trigoria per iniziare a prepare la gara contro la Sampdoria, ma c'è anche una squadra virtuale che da quest'anno può essere giocata sul famoso videogioco calcistico di PES. Gli sviluppatori del gioco hanno deciso di fare un regalo a Nicolò Zaniolo, numero 22 della formazione di Fonseca che sta lavorando per tornare a disposizione del tecnico dopo il suo infortunio, inserendo la sua immagine sulla copertina del gioco. Per ringraziarli il talento ha postato una foto sul proprio profilo Instagram in cui scrive: "Grazie mille PES".