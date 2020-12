Instagram, Tiago Leal si carica per la gara di Europa League contro il Braga: "Torniamo a casa" (FOTO)

Tiago Leal, match analyst della Roma, attraverso una storia apparsa sul proprio profilo Instagram si prepara a tornare in Portogallo per la gara valida per i sedicesimi di Europa League contro lo Sporting Braga. Nella sua storia si può infatti leggere: "Torniamo in una casa che è anche nostra". Leal infatti, come anche il tecnico giallorosso Fonseca, ha lavorato nel club durante la stagione 2015/2016.