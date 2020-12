Instagram, Spinazzola: "Bravi ragazzi. Complimenti Calafiori". Villar: "Felicissimo per te fratellino". Mayoral: "Grande vittoria" (FOTO)

Col 3-1 rifilato allo Young Boys la Roma conquista il primo posto nel girone di Europa League. Dopo il match così ha esultato su Instagram Leonardo Spinazzola: "Bravi ragazzi. Subito concentrati sulla prossima. Complimenti Riccardo Calafiori. Non male come primo gol in carriera", ha scritto il laterale congratulandosi anche con Calafiori, classe 2002, che oggi ha siglato la sua prima rete con la maglia della Roma con uno splendido sinistro dalla distanza.

Arriva anche il commento 'social' di un altro protagonista della serata, Gonzalo Villar, che dice la sua sulla prestazione della Roma e sulla prima rete in giallorosso di Calafiori: "Bravi tutti... Felicissimo per te fratellino".

E il 'fratellino' non tarda a rispondere a Gonzalo Villar. Riccardo Calafiori ricambia l'affetto del centrocampista spagnolo con un semplice "Hermano", appunto 'fratello' in italiano.

Esulta anche l'autore della prima rete romanista della serata. Si tratta di Borja Mayoral, che esprime soddisfazione sul suo profilo Instagram: "Grande vittoria ragazzi!!!"