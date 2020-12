Instagram, Pellegrini esulta: "+3". Spinazzola: "Passo dopo passo". Mancini: "Vittoria che dà fiducia". Villar: "Qualcuno può fermare Mkhitaryan?!" (FOTO)

La Roma conquista la seconda vittoria consecutiva in campionato imponendosi per 3-1 ai danni del Torino, agganciando così la Juventus al terzo posto in classifica. Per festeggiare i tre punti Lorenzo Pellegrini, autore dell'ultimo gol giallorosso, ha postato una foto sul proprio profilo Instagram con la frase "+3", accompagnata da due cuori giallorossi.

"Passo dopo passo costruiamo la nostra stagione", è invece il commento di Leonardo Spinazzola.

Gonzalo Villar, invece, ha dedicato un pensiero a Mkhitaryan, anche oggi in gol: "Qualcuno può fermare Mkhitaryan?! Pazzo....+3 Avanti Roma", il messaggio dello spagnolo.

Al coro social si aggiunge anche Gianluca Mancini che scrive: "Una vittoria che ci dà fiducia e continuità, testa già alla prossima. Sempre pronti a lottare! Avanti Roma!".