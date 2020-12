Instagram, Pedro ringrazia il videogioco calcistico PES per averlo messo in copertina (FOTO)

Non c'è solo la Roma che scenderà in campo domani alle 20:45 contro il Cagliari, ma c'è anche una squadra virtuale che da quest'anno può essere giocata sul famoso videogioco calcistico di PES. Gli sviluppatori del gioco hanno deciso di fare un regalo a Pedro, numero 11 della formazione di Fonseca, inserendo la sua immagine sulla copertina del gioco. Per ringraziarli lo spagnolo ha postato una foto sul proprio profilo Instagram in cui scrive: "Un ringraziamento sentito agli amici di PES per il gentile pensiero".