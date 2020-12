Instagram, Pau Lopez: "Buona vittoria per concludere l’anno al meglio" (FOTO)

Pau Lopez, chiamato in causa da Fonseca nel finale di Roma-Cagliari per sostituire l'infortunato Mirante, ha celebrato la vittoria ottenuta contro i sardi con un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Questo il messaggio dell'estremo difensore spagnolo: "Altra buona vittoria per concludere l’anno nel migliore dei modi. Buon Natale romanisti".