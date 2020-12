Instagram, Mancini: "Avanti per la nostra strada" (FOTO)

Gianluca Mancini ieri era assente per i postumi di un problema muscolare riacutizzatosi nella gara contro il Napoli ma il difensore, all'indomani dello 0-0 col Sassuolo, ha voluto comunque mandare un messaggio via social. "Grandi ragazzi! Avanti per la nostra strada da grande gruppo!", questo il pensiero del difensore inviato tramite una storia su Instagram.