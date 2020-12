Instagram, la gioia di Boer per il debutto: «Serata indimenticabile nonostante il risultato»

Tre gol al passivo ma resta la gioia per il debutto in prima squadra. Pietro Boer, portiere della Primavera della Roma, è uno dei giovani lanciati ieri da Paulo Fonseca nel match con il CSKA Sofia. L'estremo difensore giallorosso non ha nascosto la sua gioia su Instagram per la prima volta con i grandi: "Anche se la partita non è andata come speravamo resta comunque una giornata indimenticabile!"