Social Network, Kumbulla: "Continueremo a lottare uniti per i nostri obiettivi". Pedro: "Avremmo meritato di vincere" (FOTO)

La Roma non va oltre lo 0-0 contro il Sassuolo, nella gara andata in scena questo pomeriggio valida per la decima giornata di Serie A. Per commentare il risultato finale il difensore giallorosso Marash Kumbulla ha postato una foto sul proprio profilo Instagram con la frase: "Abbiamo provato a portare a casa i 3 punti da squadra vera. Continueremo a lottare uniti per i nostri obiettivi! Forza Roma. Felice per il ritorno in campo".

Anche Pedro attraverso il proprio profilo ufficiale di Twitter ha voluto mandare un messaggio in seguito al pereggio contro il Sassuolo. Lo spagnolo ha scritto: "Grande coraggio e carattere di tutta la squadra in una partita che avremmo meritato di vincere anche dopo la mia espulsione. Grande lavoro!".

Grande coraggio e carattere di tutta la squadra in una partita che avremmo meritato di vincere anche dopo la mia espulsione. Grande lavoro!! #ForzaRoma ???@OfficialAsRoma #ASRoma #DajeRoma pic.twitter.com/A3apPcZ0UW — Pedro Rodríguez (@_Pedro17_) December 6, 2020

Leonardo Spinazzola attraverso il proprio profilo Instagram scrive: "Il miglior modo per superare le difficoltà è attaccarle. Orgoglioso di questo gruppo".