Instagram, Kumbulla a Milanese: "Complimenti per il tuo primo gol" (FOTO)

La nota positiva della serata di ieri che ha macchiato il percorso da imbattuti della Roma in Europa League, è rappresentata dal gol di Tommaso Milanese, al debutto dal 1'. A festeggiare la prima rete da professionista del giovane classe 2002 c'è anche Kumbulla che su Instagram gli ha dedicato una story: "Complimenti per il tuo primo gol", il messaggio del difensore ex Verona.