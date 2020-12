La ripresa dei lavori dopo le feste natalizie è fissata per domani pomeriggio, ma alcuni, come Zaniolo, già da oggi hanno lavorato a Trigoria. Il classe '99, come dimostra una storia postata sul suo profilo Instgram, ha svolto anche terapia. Nella foto compare l'emoticon della clessidra, segno di come il giallorosso non veda l'ora di tornare in campo.