FOTO - Instagram: lavoro in piscina per Zaniolo

Non molla di un centimetro Nicolò Zaniolo, che giorno dopo giorno prosegue nel suo percorso riabilitativo. In attesa di poter tornare a correre sul campo, il classe '99 lavora in piscina, come dimostra l'ultimo storia postata sul suo profilo Instagram. Zaniolo lavora per tornare a disposizione di Fonseca per la parte finale di stagione, a marzo saranno infatti 6 mesi esatti dall'intervento.