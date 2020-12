Pau Lopez di nuovo papà, è nata la piccola Zoe. La Roma: "Auguri da tutta la famiglia giallorossa"

Una bellissima notizia per Pau Lopez e per la sua compagna Andrea Galvez: è finalmente nata la piccola Zoe, terzogenita del portiere spagnolo in forza alla Roma. Anche il club giallorosso ha voluto congratularsi con l'estremo difensore e la sua compagna, pubblicando un messaggio di auguri sul proprio profilo Twitter: "Benvenuta alla piccola Zoe: "Auguri alla mamma Andrea e al papà Pau da parte di tutta la famiglia giallorossa".

? Benvenuta alla piccola Zoe! ? Auguri alla mamma Andrea e al papà @paulopez_13 da parte di tutta la famiglia giallorossa ?❤️#ASRoma — AS Roma (@OfficialASRoma) December 28, 2020