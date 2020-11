VIDEO - Totti scalda i motori: ecco le nuove racchette da padel del campione Fernando Belasteguín

Francesco Totti non vede l'ora di tornare in campo. Poco importa se si tratta di calcio o di padel (l'altra grande passione dell'ex numero 10). La leggenda romanista è ancora alle prese con il Covid-19, ma è già pronto a rimettersi in gioco come dimostra l'ultima storia pubblicata sul suo profilo Instagram. Francesco infatti ha ricevuto dal campione di padel Fernando Belasteguín un set di racchette autografate. Questo il suo commento: "Adesso non posso più perdere".