VIDEO - PlayStation omaggia Totti con la nuova console: "Rimani per tutti il Capitano"

Come tanti altri vip e personaggi dello sport, anche Francesco Totti ha ricevuto una PlayStation 5 personalizzata - la nuovissima console Sony - con una speciale dedica: "Francesco Totti, rimani per tutti “il Capitano”, il miglior realizzatore della Roma di tutti i tempi, l’ottavo re di Roma. Questo è per te" . L'ex capitano giallorosso ha ringraziato con una storia postata su Instagram.