VIDEO - Pellegrini scalpita e intanto si allena da casa: "Lavoro, lavoro, lavoro"

In attesa di negativizzarsi, Lorenzo Pellegrini non demorde. Il centrocampista della Roma, infatti, nonostante il Covid e la quarantena forzata, non smette di allenarsi. Questa mattina il numero 7 si è allenato da casa, come dimostra una storia postata su Instragram dalla moglie Veronica Martinelli. "Lavoro, lavoro, lavoro", questa la gif di commento di Pellegrini, che non vede l'ora di tornare a disposizione di Fonseca.