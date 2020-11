VIDEO - Kumbulla vicino al piccolo Ajni in difficoltà: "Forza campione"

Splendido gesto di Marash Kumbulla che ha cercato di regalare un sorriso al piccolo Ajni, bambino albanese che si è trasferito a Milano: "Ciao Ajni - il messaggio pubblicato su Instagram dalla madre del bambino - mi ha detto tua mamma che sei molto triste in questi giorni, non devi esserlo perché l'Italia è un Paese molto bello e vi darà tutte le possibilità di esaudire i vostri sogni. Ti mando un grande abbraccio, forza piccolo campione", le parole del difensore albanese in forza alla Roma.