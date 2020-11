VIDEO - Instagram: domenica in famiglia per Totti a Villa Borghese

Aveva raccontato, due giorni fa con un post su Instagram, la sua esperienza, e le sue paure, col Coronavirus, oggi Francesco Totti ha invece mostrato una serena domenica in famiglia dopo aver superato il virus. L'ex capitano e dirigente della Roma, con sua moglie Ilary Blasi, entrambi muniti di mascherina, hanno scelto Villa Borghese per trascorrere la domenica, come mostrato sui social.

Ecco #Totti con Ilary e Isabel a Villa Borghese dopo aver superato il #COVIDー19 ?????❤️ pic.twitter.com/UvGMg3krEn — laroma24.it (@LAROMA24) November 22, 2020