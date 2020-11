VIDEO - Il backstage del calenadrio 'Amami e basta' realizzato dalle wags giallorosse

In occasione della 'Giornata internazionale contro la violenza sulle donne', la fondazione Roma Cares - in collaborazione con Roma Capitale - hanno lanciato la campagna 'Amami e basta' volta a sensibilizzare i tifosi e a combattere gli abusi sulle donne. Per questa speciale iniziativa è stato realizzato un calendario che vede protagoniste mogli e compagne dei calciatori della Roma. Questo il video del backstage