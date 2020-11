Twitter, Veretout: "Una serata storta. Da cancellare in fretta" (FOTO)

La Roma esce sconfitta dalla trasferta contro il Napoli per 4-0. I giallorossi nella giornata di oggi riposeranno e si ritroveranno domani a Trigoria per preparare la partita di giovedì sera in Europa League contro lo Young Boys, che potrebbe chiudere il discorso primo posto nel girone. Intanto sui social è apparso un messaggio di Jordan Vertout, che sul proprio profilo Twitter cerca di andare oltre il risultato e ripartire al meglio. Questo il suo messaggio: "Una serata storta. Da cancellare in fretta".