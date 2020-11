Twitter: la Roma ricorda il primo gol in giallorosso di Aldair (VIDEO)

Il 25 novembre del 1990, esattamente 30 anni fa, Pluto Aldair segnava il suo primo gol con la maglia della Roma, che vestirà per 13 stagioni. E il club, attraverso il suo account twitter, ha voluto ricordare quel momento postando i migliori momenti di Aldair in giallorosso. La prima vittima fu il Bologna.

? | #OnThisDay in 1990...

... Aldair scored his first goal for the club!

Here are all the Serie A goals the legendary No. 6⃣ netted for us during his career! ???❤️ #ASRoma pic.twitter.com/r1ThWlGd64

