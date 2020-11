Twitter, Krause (pres. Parma): "La Roma non ha perso in campo, non vedo l'ora di vedere i ragazzi contro i giallorossi" (FOTO)

Da settembre proprietario del Parma, Kyle Krause ieri ha affidato a Twitter le sensazioni in vista del match con la Roma, in programma oggi all'Olimpico. "Dopo la settimana libera per la sosta internazionale, non vedo l'ora di vedere i ragazzi in azione domani (oggi, ndr) contro la Roma, che non ha ancora perso in campo in questa stagione. Maxime Busi è stato convocato per la prima volta. Forza Roma", il suo messaggio con allegato l'elenco dei convocati del Parma.

With the week off for the international break, I am really looking forward to watching i ragazzi in action tomorrow vs @OfficialASRoma. Roma has not lost on the field yet this season. We have Maxime Busi named for the first time. ?? #ForzaParma ?? https://t.co/4uuKqyCDCK

— Kyle J. Krause (@Kyle_J_Krause) November 21, 2020