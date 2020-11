Twitter, il Cesena a Totti: "Ci siamo emozionati con la tua storia, ma quel rigore potevi sbagliarlo"

In questi giorni "Mi chiamo Francesco Totti", film sulla vita dell'ex 10 giallorosso, è andato in onda su Sky. Il film è stato ripreso ironicamente anche dal Cesena su Twitter: "Caro Totti ci siamo emozionati con la tua storia. Sei stato un grande campione e un avversario straordinario. Ti facciamo i complimenti per tutto, ma proprio tutto...tranne l’ultimo gol in carriera. Con tutti quelli che hai segnato, quel rigore lo potevi anche sbagliare..". Il club romagnolo si riferisce al calcio di rigore segnato da Totti in Roma-Cesena del 1 febbraio 2017, si giocava il quarto di finale di Coppa Italia, con il 10 decisivo nel 2-1 finale dal dischetto.