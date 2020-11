Twitter, gli auguri della Roma ad Aldair (VIDEO)

Oggi compie 55 anni uno dei nomi più importanti nella storia della Roma: si tratta di Aldair Nascimento do Santos, passato agli annali semplicemente come Aldair. Difensore della Roma e capitano, con la storica maglia numero 6, oggi "Pluto" festeggia 55 anni e il club giallorosso lo ha omaggiato con una clip di migliori interventi pubblicata sui social network.

?❤️ ALDAIR ?❤️

Happy birthday to one of the greatest players in our history! ??6⃣? #ASRoma pic.twitter.com/ISL05e2DiU

— AS Roma English (@ASRomaEN) November 30, 2020