Totti, l'appello della 'Borgata Gordiani': "Quel campo ora non c'è più. Dacci una mano Francé..."

In questi giorni è stato trasmesso su Sky il docufilm dedicato a, con la regia di'Borgata Gordiani' ne ha approfittato per diffondere un appello riguardo il campo della vecchia Fortitudo che ora è in pessime condizioni e inutilizzabile. Questo il messaggio della pagina:

In questo brevissimo estratto del film "Mi chiamo Francesco Totti " di Alex Infascelli in molti si saranno concentrati su un giovanissimo Francesco, ai tempi calciatore della Lodigiani, intento a calciare un rigore.

Ma soprattutto non ci sono più bambini che giocano e non ci sono più tutte quelle persone li fuori a guardarli.

Forse non lo sai France', ma oggi quella porta non c'è più.

Per noi era tutto.

Per tanti è stato quello che è stato per te il campo della Fortitudo. Il campo a cento metri da casa. Quello dove si comincia. Quello dove ci si innamora di questo sport.

Per noi, che siamo una realtà formata da ragazzi nati e cresciuti in questo quartiere, quel campo oggi è l'unica possibilità per provare a rendere veramente accessibile il diritto allo sport in un quartiere popolare come il nostro.