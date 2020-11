Svezia, Olsen eletto miglior portiere del 2020: "Sognavo la Premier League" (FOTO)

Robin Olsen, estremo difensore di proprietà della Roma attualmente in prestito all'Everton, è stato eletto (per la quinta volta) come miglior portiere del 2020 durante il Gran Gala del Calcio svedese. La cerimonia si è svolta a distanza, con il giocatore che si è collegato da remoto. Queste le sue parole: "È stato un anno particolare per tutti nel mondo. E’ difficile stare senza calcio, poi rientrare e giocare. Ma essere ancora stabilmente con la nazionale è una prova per te stesso che sei riuscito a mantenere un ottimo livello. Negli ultimi tempi sono successe molte cose nuove, il sogno era quello di venire in Premier League e l’ho realizzato. Ora voglio continuare a giocare, e per questo lavorerò".