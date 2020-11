Social, Veretout: "Nessuna partita è banale, questione di mentalità". Spinazzola: "Concentrati e determinati dal 1'" (FOTO)

"Nessuna partita è banale, ogni vittoria è importante. Questione di mentalità", così Jordan Veretout ha sintetizzato su Twitter la 'manita' rifilata al Cluj in Europa League all'Olimpico. Al centrocampista si è aggiunto Leonardo Spinazzola, che su Instagram ha esultato: "Concentrati e determinati sin dal primo minuto per assicurarci un’altra bella vittoria in campo europeo. Daje!".