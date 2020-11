Social, Calafiori e i ragazzi della Primavera si complimentano con Milanese per l'esordio: "Bravo Tommasino" (FOTO)

La Roma conquista il primo posto del gruppo A imponendosi per 5-0 sul Cluj. La partita, che ha visto i giallorossi dominare la gara dal primo minuto, ha permesso al tecnico Fonseca di schierare per la prima volta anche il giovane Tommaso Milanese, classe 2002 proveniente dalla Primavera di Alberto De Rossi. Per festeggiare questa importate tappa della propria carriera sono arrivati subito i messaggi di affetto dei compagni. Il primo è stato Riccardo Calafiori, con una foto accompagnata dalla frase: "Bravo Tommasino ti voglio bene".

Subito dopo è stato il turno del giovane Javier Vicario, compagno in Primavera di Milanese, che ha postato una foto con la frase: "Grande! Congratulazioni fratello".

Messaggio anche da parte di Claudio Cassano, che sul proprio profilo Instagram scrive: "Felice per te, lo meriti".