Tiago Pinto, portoghese proveniente dal Benfica, è il nuovo direttore generale della Roma. La notizia è diventata ufficiale, come un fulmine a ciel sereno, nel pomeriggio. Ad approvare questa nomina anche l'ex giallorosso Zibi Boniek, in uscita della federazione polacca e che di recente aveva aperto anche ad un ritorno a Roma come dirigente. Ha commentato così la scelta giallorossa: "Buona notizia"