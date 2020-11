Mentre la riabilitazioni prosegue a vele spiegate, la voglia di tornare in campo è tanta per Nicolò Zaniolo. Lo dimostra l'ultimo scatto postata dal classe '99 sul proprio profilo Instagram, ovvero l'esultanza dopo il gol segnato al Porto in Champions League, con sotto scritto: "Non servono descrizioni"

Sotto al post di Zaniolo, è arrivato anche l'ironico commento di Gonzalo Villar: “Troppo forte con la palla fra, ma veramente scarso a Fifa“.