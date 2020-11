Instagram, Zalewski carica Calafiori: "Forza!" (FOTO)

Nonostante sia ancora indisponibile causa Covid-10, Nicola Zalewski non vuole far mancare il suo sostegno a Riccardo Calafiori con cui ha condiviso anche la maglia giallorossa in Primavera. L'attaccante italo polacco, che sta seguendo da casa la gara con il Cluj, ha pubblicato una storia Instagram taggando Calafiori e incitandolo: "Forza!".