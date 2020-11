Nicolò Zaniolo scalpita per tornare a calcare i campi da gioco, dopo l'infortunio rimediato ad inizio stagione in Nazionale. Il classe '99 della Roma non perde occasione per manifestare la sua impazienza, e ancora una volta le sue parole suonano come un vero e proprio appuntamento: ad un tifoso che gli dava appuntamento per i prossimi europei, il calciatore ha risposto così: "Ci vediamo molto prima..."