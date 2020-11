Instagram, Totti ricompare sui social: foto in giardino baciato dal sole (FOTO)

Prosegue la convalescenza di Francesco Totti, in quarantena dopo essere risultato positivo al tampone per il Covid-19. L'ex capitano della Roma, che sta trascorrendo l'isolamento nella sua villa in zona Eur, ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in è ritratto in giardino, sotto al sole della Capitale, con gli occhi coperti da un cappello da baseball.





Visualizza questo post su Instagram ?☀️? Un post condiviso da Francesco Totti (@francescototti) in data: 10 Nov 2020 alle ore 2:50 PST