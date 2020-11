Instagram, Spinazzola scherza su uno scontro di gioco. Ibanez ironizza: "Giochiamo insieme Leo" (VIDEO)

E' passata ormai più di una settimana dal giorno di Roma-Cluj, incontro valido per la terza giornata della fase a gironi di Europa League, ma Leonardo Spinazzola sembra non aver affatto dimenticato un particolare specifico del match: si tratta di uno scontro di gioco avvenuto con Roger Ibanez, che ha lasciato il difensore brasiliano a terra dolorante per qualche minuto. Il laterale ex Juventus ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram: un video ironico relativo proprio all'impatto tra i due.

Ibanez, dal canto suo, non è rimasto a guardare ed ha deciso di rispondere per le rime al compagno di squadra: "Giochiamo insieme Leo"