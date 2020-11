Social, Smalling: "Grande carattere". Mancini: "Concentrati, spietati e vincenti". Veretout: "Un'altra battaglia vinta" (FOTO)

Dopo i pareggi con Milan e CSKA Sofia, la Roma offre un'ottima prestazione all'Olimpico dominando e battendo la Fiorentina 2-0. Ad esultare su Instagram, dopo il match, è Chris Smalling, alla seconda gara consecutiva dopo il suo ritorno nella Capitale: "Important 3 points! Great attitude and character shown by everyone! Now onto Thursday let’s go again!" ("3 punti importanti. Grande attitudine e carattere dimostrato da tutti! Ora continuiamo così anche giovedì") .

"Concentrati, ordinati, spietati. Vincenti. Avanti Roma!", è il messaggio di Gianluca Mancini che fotografa la partita disputata dai giallorossi.

Ai due si aggiunge anche il compagno di reparto, Marash Kumbulla: "Uniti si vinci. Questa è la Roma". "Abbiamo vinto un’altra battaglia, fondamentale per la nostra crescita!", è invece il pensiero di Jordan Veretout affidato a Twitter.

Oltre a celebrare la vittoria sulla Fiorentina, Mkhitaryan ha dedicato anche un pensiero al suo paese in guerra: "Forza Roma! Forza Armenia!".

Anche l'autore del primo gol della Roma, Leonardo Spinazzola, ha voluto festeggiare per la vittoria della gara di questa sera, postando una foto sul proprio profilo Instagram accompagnata dalla frase: "La sensazione del gol non mi appartiene molto, ma di quella della vittoria so che non ci si stanca mai. Grandi ragazzi. Continuiamo così".

Anche l'autore del secondo gol giallorosso, Pedro, ha festeggiato con una foto sul proprio profilo Instagram con la frase: "+3 DAJE ROMA!".