Instagram: seduta video di yoga con..Borja Mayoral (FOTO)

Non solo gli allenamenti a Trigoria al mattino, Borja Mayoral oggi ha dedicato spazio e tempo anche allo yoga. L'attaccante spagnolo in forza alla Roma, come mostrato su Instagram, ha infatti praticato yoga con Ernesto Cornejo, ex giocatore ed ora fondatore di YogaFit (con canale Youtube annesso), attraverso una seduta video. "Un piacere. Per essere la prima volta...", ha scritto poi il giallorosso.

Non solo Mayoral, tra i vari giocatori che hanno praticato yoga con Cornejo c'è anche il laziale Luis Alberto.