Instagram, Riise cuore giallorosso: il norvegese posta una foto con Totti (FOTO)

Il passato non si dimentica. Jhon Arne Riise, ex terzino della Roma, infatti sembra aver lasciato un pezzo del suo cuore nella Capitale. Il norvegese, che da anni non nasconde l'affetto che lo lega alla città e al club giallorosso, ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae all'Olimpico, a bordo campo, insieme a Francesco Totti. Questo il testo del post: "Il Capitano: che giocatore, che persona".