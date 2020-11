Instagram, Pedro dopo l'addio al calcio di Mascherano: "Tanti bei momenti condivisi, grazie" (FOTO)

Javier Mascherano, all'età di 36 anni e con alle spalle una carriera che l'ha visto protagonista con le maglie, tra le altre, di Liverpool e Barcellona, ha deciso di dire addio al calcio, terminando con la casacca dell'Estudiantes.

E su Instagram è arrivato il saluto di Pedro, ex Barça ed oggi alla Roma, che ha dedicato un pensiero all'argentino: "Jefecito dentro y fuera del campo!! Muchos momentos bonitos compartidos, gracias por todo lo que has dado al fútbol. Te deseo lo mejor para ti y tu familia, un abrazo" ("Capo dentro e fuori dal campo!! Tanti bei momenti condivisi, grazie per tutto quello che hai dato al calcio. Ti auguro il meglio per te e la tua famiglia, un abbraccio").