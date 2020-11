Instagram, Pau Lopez dopo la vittoria sul Cluj: "Ottimo lavoro di squadra" (FOTO)

La Roma ha battuto 2-0 il Cluj in trasferta, strappando il pass per i sedicesimi di finale di Europa League con due turni d'anticipo. Pau Lopez, che ha mantenuto la porta inviolata per la terza gara europea consecutiva, ha celebrato il successo dei giallorossi con un post su Instagram. Questo il messaggio dello spagnolo: "Ottimo lavoro di squadra, +3".