Dopo l'indisponibilità di Genova per un piccolo problema fisico, Antonio Mirante, tra i migliori in questo inizio di stagione, è pronto a riprendersi il suo posto tra i pali, già al rientro dalla sosta contro il Parma. Il portiere è apparso carico, come dimostra una foto postata su Instagram, con scritto: "Warm up".





Visualizza questo post su Instagram Warm up ⚽️? Un post condiviso da Antonio Mirante (@antoniomirante83) in data: 12 Nov 2020 alle ore 7:31 PST