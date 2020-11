Instagram, l'ex giallorosso Gago si ritira: "Sono felice di farmi da parte per decisione mia e al momento giusto" (FOTO)

Arriva sui social l'annuncio del centrocampista argentino, Fernando Gago, del suo addio al calcio. L'ex giallorosso, all'età di 34 anni si ritira e sul suo profilo Instagram scrive di essere felice di farlo per sua decisione e nel momento giusto: " Vi voglio raccontare che ho preso la decisione di terminare la mia carriera da calciatore professionista. Dopo 15 anni scelgo questa strada con totale tranquillità e soddisfazione. Come tutti sanno ho vissuto momenti fantastici e ho ottenuto la carriera che neanche nei miei migliori sogni di bambino avrei potuto immaginare. Ho avuto anche momenti difficili, ripetuti infortuni che mi hanno colpito in questi ultimi anni che a loro volta mi hanno forgiato e trasformato nella persona che sono oggi. Ora non ho problemi fisici, ho ottenuto gli obiettivi che mi ero preposto e ho deciso di farmi da parte con felicità di lasciare il calcio a modo mio per decisione mia e nel momento giusto. Ringrazio tutti i tecnici, i medici, dirigenti con i quali ho condiviso esperienze in diverse istituzioni. Ringrazio tutti i tifosi che rendono questo sport unico.

Un ringraziamento speciale ai miei compagni che sono la miglior cosa che mi lascia il calcio, ho avuto la fortuna di incontrare grandi giocatori e persone anche migliori. Mi sarebbe piaciuto comunicarlo in un altro modo ma per la situazione che viviamo e la pandemia ho scelto di farlo attraverso il mezzo social.

Il calcio è la mia passione e lo sarà sempre. Grazie per il sostegno e l'affetto. Un abbraccio a tutti."

Alla Roma fece bene anche se solo per una stagione. Con Luis Enrique contò 30 presenze e una rete.