Arriva una splendida notizia in casa Pellegrini: Lorenzo diventerà di nuovo papà. A comunicarlo è la compagna del numero 7 della Roma, sul proprio profilo Instagram. Questo il commento a due belle immagini postate, in cui si può ammirare una pancia ai primi mesi di gravidanza: "La famiglia si allarga. Un dono meraviglioso in questo momento così buio, il nostro raggio di sole. Ti aspettiamo".