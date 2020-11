Instagram, la carica di Villar: "Lavorare di più" (FOTO)

Gonzalo Villar continua partita dopo partita a impressionare i tifosi della Roma. Il giovane talento spagnolo, arrivato durante lo scorso mercato di gennaio, ha trovato molta continuità in questa stagione e la sensazione sembra essere quella che voglia riuscire a strappare una maglia da titolare nel breve periodo. Fonseca si fida molto delle sue giocate e, non a caso, è solito mandarlo in campo anche quando la partita è bilico dal punto di vista del risultato. Intanto Villar si carica sul proprio profilo Instagram con una foto accompagnata da un famoso motto dell'atleta estremo sotto contratto con Under Armor, Cameron Hanes: "Non importa a nessuno. Lavorare di più".