Instagram, Kumbulla scalpita: "Forza Roma. Non vedo l’ora..." (FOTO)

Positivo al Coronavirus dal 10 novembre, Marash Kumbulla scalpita per tornare a disposizione di Fonseca, come mostra lo stesso difensore giallorosso su Instagram: "Forza Roma. Non vedo l’ora...", la didascalia che accompagna lo scatto che lo ritrae mentre palleggia. Questa sera i suoi compagni sono attesi dal big match col Napoli al San Paolo.