Instagram, i commoventi auguri di Totti a Cristian: "Ti ho donato la vita, ma tu hai reso speciale la mia" (FOTO)

L'amore per è figli e la famiglia è sempre al primo posto per Francesco Totti. L'ex capitano della Roma, che sta trascorrendo questi giorni in isolamento a causa della positività al Covid-19, tramite il suo profilo Instagram al primogenito Cristian che oggi compie 15 anni. Questo il post pubblicato da Totti: "Ti ho donato la vita, ma tu hai reso speciale la mia, buon compleanno amore mio".