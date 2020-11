Instagram, allenamento in casa per Kumbulla: "Sempre in movimento" (VIDEO)

Alle prese con il Coronavirus, Marash Kumbulla - positivo dal 10 novembre - continua a tenersi in forma anche a casa: a documentarlo è il difensore albanese che, indossando i pantaloncini della Roma, ha mostrato il suo allenamento casalingo tra pesi, cyclette e corsa sul tapis roulant. "Always moving. Forza Roma" ("Sempre in movimento"), il commento a corredare il video.