Instagram, Zaniolo al lavoro con i 'recovery boots': "Work" (FOTO)

Nicolò Zaniolo scalpita per tornare in campo, come ha fatto sapere qualche giorno fa sui social, e prosegue il suo percorso riabilitativo dopo l'infortunio al ginocchio sinistro subìto a settembre.

Oggi, il classe 1999 giallorosso, con una storia su Instagram, ha mostrato il suo lavoro di recupero con i "recovery boots", pantaloni, per definizione, che per compressione utilizzano la pressoterapia alternata per un rapido recupero muscolare dopo un'attività sportiva intensa. "Work, work, work" ("Lavoro, lavoro, lavoro"), la didascalia ad accompagnare lo scatto.