FOTO - Totti, De Rossi e Candela si sfidano a padel

Dopo la paura per il Coronavirus, con il racconto della polmonite bilaterale che l'ha colpito, Francesco Totti torna all'attività sportiva. Non il calcio ma la sua seconda passione, quel padel che lo ha visto più volte cimentarsi dal finire della carriera in poi. Quartetto d'autore per la sfida mattutina pubblicata sui social da Carlo Cancellieri: oltre a Totti, c'erano anche Daniele De Rossi e Vincent Candela.