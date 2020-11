Ieri con il suo primo gol in Serie A ha sbloccato il risultato con il Parma e poi ha offerto l’assist per il raddoppio di Mkhitaryan. Una prova che sottolinea la crescita di Borja Mayoral. E l'attaccante della Roma si mostra motivato sui social, pubblicando una storia su Instagram della sua esultanza di ieri, in cui mimava il gesto della mitraglia. “Punta in alto che tutto arriva”, le sue parole.